A Szolnoki Varrott Csipke Szakkör célja a hagyományőrzés. A tagok arról számoltak be, hogy egyre több használati ruhadarabra varrnak csipkét annak érdekében, hogy minél többen viseljék és szeressék azt. Ottlétünk során arra is fény derült, hogy a csipkék mind-mind egy fonalból készülnek, mely azt jelenti, hogy egy kisebb példány elkészítéséhez akár tizenkét méter hosszúságú fonalra is szükség lehet.

Tóth Erika, a szakkör egyik tagja csipke- és népviseletkészítő.

Elmondása szerint egyedi és megismételhetetlen a vármegyei fonallal kidolgozott kézimunka, nemigen fordul elő párja országukban.

– Az első lépések a legnehezebbek, hiszen szó szerint az ujjaink segítségével, horgoló technikával körmön fonunk – taglalta a hozzáértő.

– Ezeket a mozdulatokat hosszasan ismételgetve zsinórt készítünk, mely régen a nadrág madzagja volt, így alakul ki a csipke kontúrja. Jómagam nagyon szeretem a magyar hagyományokat és a viseleteket. Eredetileg Szabolcsból származom, azonban Szolnokra költözésemet követően örültem, hogy megismerhetem a vármegye népviseletét, a szolnoki csipke készítést. Számomra a város csipkéi egyedülállók, és jóleső érzéssel tölt el, hogy akár országos ismertségre is szert tehet az általunk elkészített darabok által, melyek most már Hollókőn is megtalálhatók.