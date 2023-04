Egykori hivatalos feljegyzések tanúsága szerint a brandenburgi tartomány egyik kis településén élő kereskedő, Hans Kohlhase 1532. október 1-jén a lipcsei vásárra utazott. Út közben egy környékbeli földbirtokos vámszedői két lovát lefoglalták. A felbosszantott Kohlhase először jogi úton kereste igazát, ám sem a törvény paragrafusai, sem a szentírásról papolók nem álltak mellé. Megrendült mindenben a hite, elkeseredésében fellázadt a rendszer és rendje ellen. Felgyújtotta a hűbérurak kastélyait, kifosztott kolostorokat.

Az igazságosztók azonban az igazságát keresőt elfogták, törvénykeztek felette, bűnösnek találtatták és kerékbe törték. Ő volt Hans Kohlhase, s lett belőle számos irodalmi feldolgozás után (Michael) Kolhaas Mihály.

A virágszombati előadást a húsvéti ünnepkör részeként élhette meg a nagyérdemű. A darab az ezerötszázas évek elején játszódik, Kolhaasenbrückben. A színházi stáció első képe az Istenfélő, bűnbánó barkás körmenet, amely azt hivatott jelezni, hogy az öreg kontinensen még mindig az Úr az úr, s az egyházé a legfőbb hatalom. Azt meg a históriás könyvekből tudjuk, hogy a felkent prédikátorok mellett az uraknak is van fennhatóságuk a köznép felett a középkor e szakaszában.

Ez időtájt a Krisztus-szeretet formája német földön nem egységes. Az evangéliumi igehirdetés és búcsúcéduláztatás a sötét középkorból napvilágra hozta a reformációt, amely hívei körében is megosztást szül. Esetünkben Luther vagy Münzer? E hitbéli kétségek kísérik a „lócsiszár” fő cselekményét is: Kolhaas Mihály két csoda szép fekete lovát Tronkai Vencel báró vámszedői jogtalanul lefoglalták. A Luther-párti Kolhaast kebelbarátja, a münzeri tanokkal szimpatizáló Nagelschmidt lázítja erőszakra. A szelíd lócsiszár azonban még mindig hisz a békében, hisz a jogban, hisz az emberi szeretetben. Az imádságokon túl számára a családja szent még, fia és szerelmetes felesége. Aki magára vállalja, hogy elmegy a fejedelemhez a lovakért. Ám az asszonyt a brandenburgi kapu előtt a testőrök agyonverik… Kolhaas pedig már nem hisz a békében, a jogban, s az emberi szeretetben.

Kolhaas beleőrül lovai és felesége elvesztésébe. Törvényen kívüli lesz, és önbíráskodni indul lovászaival a „zsíros pofájú”, apácát gyalázó urakhoz.

Törnek, zúznak, felgyújtanak, ölnek. Az eddig őt uszító Nagelschmidt igyekszik megállítani, sikertelenül. S míg Kolhaasnak a fejedelem igazat ad Tronkai Vencel ellenében, mindeközben a császár önbíráskodásért azonnali halálra ítéli.

Csiszár Imre rendezői felfogásában nem tér el Sütő koncepciójától. Nem vesz el, fölöslegesen nem is ad hozzá. A Szigligeti mai „lócsiszárja” a mindenkori igazságtalanság elleni szembeszegülés, a jogos emberi lázadás, valamint a törvényszerűen bekövetkezett, feltámadás nélküli megtorlás hű ábrázolása. A Hortobágy szülöttének, Csínos Molnár Lászlónak láthatóan vérében van a lovak és családja iránti szeretet, valamint az erőteljes igazságérzet. Ezúttal is bizonyítottan jeles színművészként pedig immáron elmondhatja magáról azt, amit sokan mások nem, hogy bizony ő már volt akasztott ember is...