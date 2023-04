Rezdülések címmel nyílik fotókiállítás április 20-án, csütörtökön este fél hatkor a Mezőtúri Közösségi Ház nagytermében. A tárlaton Kolozsi Sándor képeit tekinthetik meg az érdeklődők. A fotográfus 1965 óta foglalkozik fotózással, több évtizedes munkája során a megye fotókultúrájának szervezésével is foglalkozott. – Ezek közül a legfontosabbak a Jászkun Fotóklub megalakítása és vezetése, valamint a Szolnoki Fotógaléria (2010-től Tabák Lajos Galéria) létrehozása és kiállításainak szervezése voltak, de munkakörömbe tartoztak még a különböző szintű fotópályázatok szervezése, fotószakkörök működtetése és a Fotófórum c. évkönyv megjelentetése – idézte fel tevékenységeit a fotóművész.

Nyugdíjba vonulása után, 2009-ben újra bekapcsolódott a fotóklub munkájába és megbarátkozott a digitális technikával. Klubtársaim ösztönzésére és segítségével fokozatosan elkezdtem kiállítási céllal is fotózni, 2016-tól önálló kiállításokat is rendezek. Mostani kiállításomon a közönség elé szánt, általam legjobbnak tartott fotóimból láthatnak válogatást – mondta el Kolozsi Sándor, aki arról is vallott, hogy miért a „Rezdülések” címet viseli a tárlat.

– Nem tudok azonosulni korunk elsődleges hasznosságra törekvésével, hogy földi létünk elsődleges célja és értelme az anyagi javak megszerzése. Taszít az a felfogás is, hogy minden áron és mindenben csak a maximális teljesítmény számít igazán – mondván: csak a legjobb elég jó – hangsúlyozta a fotográfus, hozzátéve: mindez egy fotográfus élethelyzetére lefordítva azt jelenti, hogy a képek készítésének a legfőbb értelme nem a díjak elnyerése, hanem az élmény, a ráismerés, ami a kép elkészítésére sarkalta. – Az alkotói folyamat betetőzése természetesen az, ha mások is hasonlóan éreznek képeim megnézésekor és elnyeri tetszésüket, akkor is, ha nem tartalmaznak világrengető gondolatokat, soha nem látott technikai megoldásokat és nem mások, nem többek, csupán afféle érzelmi rezdülések… – tette hozzá.