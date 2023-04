Online kvízzel készült a költészet napjára falvai városi könyvtár. Közösségi oldalukon tíz kérdésből álló feladatlapot tettek közzé. A kérdésekre a válaszokat a az oldalon, e-mailben, de akár a könyvtárban papír on is meg lehetett adni. A vártnál nagyobb számban küldték be a megfejtést, sokan hibátlanul, mind gyerekek, mind felnőttek.

Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezető elárulta, eredetileg egy győztest akartak hirdetni, de a nagy létszámra tekintettel úgy döntöttek, mind a felnőttek, mind a gyerekek közül kisorsolnak egy-egy nyertest. A felnőttek közül Hernek Istvánné, ifjúsági kategóriában Csóka Vivien örülhetett az ajándékcsomagnak.