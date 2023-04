Idén is megszervezték a népszerű Shakespeare Fesztivált Szolnokon. A vármegyéből számos iskolai színjátszó csoport megmutatta tehetségét a rendezvényen, melynek a Varga Katalin Gimnázium mellett a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény adott otthont hétfőn. A seregszemlére érkeztek Abonyból, Karcagról, Tiszafüredről, Tiszasülyről, Törökszentmiklósról, sőt, még Sárospatakról is. A fiatalok Shakespeare-dalokat, -szonetteket és -előadásokat mutattak be.

Kiss Csongor, a Varga Katalin Gimnázium egyik végzős diákja évek óta foglalkozik színjátszással.