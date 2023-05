Humoros gasztro show is színesítette a programot

A szervezők idén is gazdag programkínálattal, finom falatokkal és jászsági pálinkával várták az érdeklődőket a Bartal-tanyán. Már a kora délelőtti órákban ínycsiklandó illatok szálltak a levegőben. Több mint húsz bográcsban főzték az ebédet, készült sertés-, marha- és birkapörkölt is. Közben felvonult Kató néni konyhája Ihos Józseffel és Vajtó Lászlóval, akik rengeteg humorral fűszerezték a gasztro show során készített finomságokat. A nap folyamán a színpadon egymást váltották a fellépők, a jó ebédhez nóta szólt. A jászsági iskolások, művészeti csoportok mellett Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek hagyományőrzők. A fogathajtók versenyének megyei fordulóján ezúttal mintegy harminc fogattal neveztek. A harmadik Jászföld Íjásztalálkozón több mint hetven íjász vett részt. Este koncertek szórakoztatták a közönséget, sztárvendégként Kovács Kati lépett színpadra. A programsorozat ebben az évben is retró bulival ért véget.