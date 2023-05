Schwajda György Csodájának ez év januárjában volt a bemutatója Petrozsényben. A darab rendezője Csínos Molnár László, a Szigligeti Jászai Mari-díjas színművésze, aki huszonhat esztendeje tagja a szolnoki társulatnak, s eközben számos darabot rendezőként is jegyzett már. Érdekesség, hogy a Csodát nem Szolnokon, hanem felkérésre egy román színházban dirigálta.

– Többször is volt szerencsém együtt dolgozni Sorin Militaruval – beszélgettünk a június 7-i előadás kapcsán Csínos Molnár Lászlóval.

– A román rendező évtizedekkel korábban Szolnokon állította nagyszínpadra Örkény Macskajátékát, a kamarában pedig a Ketten egyedüllel, az Übü királlyal és az Elnöknőkkel aratott nagy sikert. Az ezekből az időkből keletkezett remek munkakapcsolatunk, mondhatom barátságunk azóta is töretlen. Ő rendezte a szolnoki Szín-Mű-Helyben most is futó darabot, Az öldöklés istenét, illetve ő segíti néhány éve a petrozsényi színház munkáját. Tavaly keresett meg azzal, hogy menjek rendezni Romániába. Nagy megtiszteltetésnek éreztem a felkérést, igent mondtam. Már csak azt kellett eldöntenünk, hogy mit is rendezzek. Én Schwajda egyik abszurdjára gondoltam. Úgy éreztem, hogy két nemzet, időszakonként két, egymás irányában haragos nemzet megbékélésére az egyetemes humoron keresztül vezethet az út. Schwajda vidám hangulatú szatírái tökéletesen alkalmasak a közös pontok megtalálására. A rátóti legényanya volt az elsődlegesen kiszemelt mű, ám ez a kis létszámú társulat miatt kivitelezhetetlennek bizonyult. Így esett a választás a Csodára – mesélte Csínos Molnár.

Aki elmondta, hogy mivel nem tud román nyelven, ezért tolmács segítségével instruálta a társulatot. Munkáját dramaturgként, fordítóként Cristian Marin ottani rendező és Andrészek István, a Szigligeti munkatársa segítette.

A román nyelvű Csoda plakátja a petrozsényi darabot ajánlotta

Fotó: Klu photography

A Zsil-völgyi bányászváros teátrumában bemutatott, sok tekintetben magyar darabnak hatalmas visszhangja volt, vastapsos sikere egészen Szolnokig elhallatszott. Adódott a lehetőség, hogy e „külföldi” színház játszotta mű kerüljön a X. Színházi Olimpia programjába, mégpedig a Szigligeti falai közé.

– Színháztörténeti kuriózum, hogy a Csodát román nyelven hallhatja a nagyérdemű, viszont magyar nyelvű feliratozással. S mivel Schwajda abszurdját sokan ismerik, az iratozott „szinkrontolmácsolás” nem veszi el az előadás élményét – jegyezte meg a rendező.