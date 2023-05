Minden nemében telitalálat A fösvény szolnoki színpadra állítása, mégpedig pont most és pont így. A Szigligeti kényszerű spórolásból fakadó foghíjas évadának „záróképe” harsányan kacagtató és hatásvadász sikersztori, melyet bizonyára megemleget az utókor is.

Molière néhány évvel 1673-as halála előtt írt darabja már bemutatásakor jelentős dia­dalt aratott. S bármennyire is mindig időtlenül aktuális az ember alávaló gyengeségeinek ábrázolása, s annak örök érvényűvé történő kiparodizálása, e mű mégiscsak háromszázötven éves. Szabó Máté rendező azonban jelenkorunk szlengszótárának segítségével fordította le és állította színpadra az őskomédiát. A fösvény eredeti tartalma mit sem változott, Szabó pedig csak annyi újítást helyezett bele a szövegezésbe, amely miatt a darab összes szereplője a ma embere, hiszen őket környezetünkben is véljük minduntalan felfedezni.

Vallér (Csákvári Krisztián balról) és Lizi (Biró Panna Dominika) képtelenek megkopasztani a sóher Harpagont (Mucsi Zoltán)

Fotó: Nagy Balázs

Szabó Máté korábban többször játszott és rendezett is már Szolnokon, ráadásul a címszereplő Mucsi Zoltánnal is dolgozott együtt. Azzal a Mucsival, aki miután felnőtt színésszé érett, majd kirepült a Szigligetiből, immáron második alkalommal látogatta meg egykori gyerekszobáját.

A „Kapaként” elnevesült Jászai Mari-díjas színművész hajdanán a szolnoki Kőtövis nevű amatőr színjátszó körben bontogatta szárnyait, hogy aztán 1979-től felfogadott segédszínészként jegyezze fel a kulturális emlékezet a szolnoki teátrumban 1995-ig eltöltött évadbeli szerepeit. Mucsi épp harminc évvel ezelőtt, 1993-ban már volt Szolnokon Molière-darabban címszereplő, ám az akkori Tartuffe-alakítását nemcsak a kritika, de maga a segédszínész is némileg sikertelennek ítélte meg. Nem úgy jelenkorunk Harpagonját A fösvényből, amely által a Kőtövis-­növekmény kitörölhetetlenül legendává írta be magát a szolnoki színjátszás és a Szigligeti históriás könyvébe. Mucsi smucig, sóher, gyalázatos figurája visszataszító módon és otromba személyiségjegyeket felvonultatva mutat tükröt napjaink szennyembereinek, s ezen a környezetünkben is tapasztalható valóságon képesek vagyunk nem megvetést és megszánást tanúsítani, mint inkább harsányan kacagni.

Harpagon (Mucsi Zoltán középen) mindenét, még a szeretetét is megtagadja gyermekeitől (Lizi - Biró Panna Dominika balról és Kleant - Hajdu Tamás Miklós)

Fotó: Nagy Balázs

A frenetikusan játszó Mucsi mellett megjelenő fiatal színésznemzedék alázatosan és hibátlanul játszik alá a szánalmasan pénzsóvár, undorító atyai alaknak. Hajdu Tamás Miklós, Biró Panna Dominika, Csákvári Krisztián és Cseke Lilla Csenge egyaránt fényes ékkőként csillognak a darabban. A társulat régiségei értékes díszkellékek: Zelei Gábor, Ónodi Gábor, Horváth György, Tárnai Attila, Vándor Attila és Kinczel József kifényesedtek, míg mindenki lelkiismerete, a szavak nélkül is remeklő Lugosi Claudia némán hódítja meg a közönséget. A régen nem látott Kertész Marcella pedig ezúttal prózai szerepkörben ragyogott.

Az előadások végét ujjongásokkal kísérő vastaps hűen jelzi, bőven van kiaknázható lehetőség a Szigligeti megfiatalított társulatában.