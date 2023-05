Kezdődik a főtéren álló második világháborús emlékmű felújítása – jelentette be a napokban a város polgármesteri hivatala. A városháza arról is beszámolt, hogy a talapzat helyreállítása mellett azon neveket is felvésik az emlékműre, amelyek korábban lemaradtak. A műalkotást Blaskó Sándor, az alkotó renoválja majd.

Mint megtudhattuk, az emlékmű avatására 1995. november 5-én került sor. Az „Emlékezz a holtakra” feliratú oszlop tetején Blaskó Sándor helyi szobrászművész Piétája látható, alatta négy dombormű. Az oszlopfő négy oldalán Szent István, Szent Imre, Szent László és Szent Márton reliefje található. A sírhalom négy márványtábláján nevek sorakoznak…

– A második világháború abonyi áldozatainak száma megközelíti az ezret, ebben benne vannak a katonai, a polgári és a holokauszt-áldozatok egyaránt – tájékoztatta hírportálunkat a dél-pesti kisváros helytörténet-kutatója. Markó Ferenc elmondta, ebből az ezerből jelenleg 656 név szerepel az emlékművön, kutatásainak köszönhetően azonban további 108 névvel bővül a lista. A neveket az emlékmű új márványtábláján olvashatják majd a járókelők.

Hamarosan tizenegy polgári áldozat, 96 katona, csendőr és munkaszolgálatos, valamint egy itt elesett magyar katona, Bejczy József vadászpilóta nevével egészül ki az emlékhely

– tette hozzá Markó Ferenc, aki, mint mondja, május 28-án tartja Hősök napi rendezvényét a város, ekkor adják át a felújított alkotást.

– Idén harminc éves Abony, ezért számos programmal készülünk a pünkösdi időszakban. Azt gondolom, a szobor renoválása és kiegészítése méltó része az ünnepségnek. A megemlékezésre szeretnénk katonai hagyományőrzőket is meghívni, hogy jelenlétükkel emeljék az alkalom színvonalát – fogalmazott a kutató.

Markó Ferenc arról is szót ejtett, hogy milyen történeti források segítették őt a száznál is több abonyi vonatkozású személy megtalálásában. Közölte, munkájában elsősorban a Béke poraikra című kiadványok, a Hadtörténeti Intézet veszteséglistái, a hadisir.hu, valamint a hadifogoly adatbázis jelentett kapaszkodót. A polgári áldozatok kilétéhez pedig az egyházi halotti anyakönyvek bejegyzései vezették el a helytörténet-kutatót.