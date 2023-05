A „Húsz esztendő a nagykunsági népművészek szolgálatában” kiállítást dr. Granasztói Péter, a budapesti Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese, Györffy István karcagi születésű néprajztudós dédunokája nyitott meg.

A szakember elismeréssel szólt az egyesület értékmentő tevékenységéről, mely méltó folytatása a nagy néprajzkutató elődökének. Közülük is kiemelkedik Györffy István, aki a huszadik század elején érzékelte, hogy az alföldi népi kultúra kutatása és megmentése mennyire elmaradt a többi magyarországi régióhoz képest, így gyűjtőutakat szervezett munkatársaival a Tiszántúlra. Rengeteget tett a tárgyi örökség megmentéséért, ahogy teszik ezt most a jelen egyesület tagjai is – vélte a szakember, aki szerint így nemcsak a múzeumi tárgyakon, könyvekben marad meg a Nagykunság hagyományos tárgyi öröksége, hanem az egyesület fafaragóinak, fazekasainak, hímzőinek, bőrműveseinek köszönhetően napjainkban is él, és így még hosszú ideig élő is marad ez az örökség.