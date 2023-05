A tárgyakhoz egy-egy vers, idézet, kézirat és irodalomtörténeti érdekesség is tartozik. Ottjártunkkor a jászárokszállási diákok érdeklődve próbálták ki az interaktív eszközöket. A buszon két digitális gépet is elhelyeztek, melyek segítségével a látogatók a Petőfi-relikviákból egyedi kollázsokat készíthettek, valamint egy kvíz kérdéseire válaszolva próbára tehették a kiállításon megszerzett tudásukat is.