– Mindent pontosan meg kell tervezni, mert utána túl sok tévedési lehetőség nincs. Olyan szinten széles látókörűnek kell lenni, hogy ismerni kell az anyagokat, a felületkezeléseket, a technológiákat, azt is, hogy milyen módon szereljünk fel különféle elemeket, hogyan hangoljuk össze ezeket. Például egy kapu, kerítés esetében ráadásul úgy kell azt felszerelni, hogy másnap ne hívjanak vissza azért, mert ki kell javítani – sorolta azokat a szempontokat, melyeket egy díszműkovácsnak figyelembe kell vennie munkája során.

Mint mondta, azt tapasztalja, hogy egyre nagyobb igény van a szakmára, az elmúlt években több okleveles képzés indult, melyet több százan végeztek el.

– Nagyon sokáig nem volt képzés, rengeteg iskola megszüntette. Most a mesterek gondoltak egyet és újraindították, nagyon nagy sikerrel. Egyre több jelentkező van. Nálam is mindig vannak nyáron érdeklődő gyerekek, bemutatókra is járok, és ha valaki idejön érdeklődni, a kapum nyitva áll – hangsúlyozta. És hogy számára mit jelent a kovácsmesterség, azt is elárulta:

– Egyrészt a semmiből valamit összerakni, felépíteni, már önmagában egy nagyon szép dolog. Másrészt, jól esik egy kicsit elfáradni, így kimenni a műhelyből örömöt ad, de maga az alkotás része is sokat jelent, hogy egy darab vasból egy hasznos, vagy szép tárgyat készít az ember, valamint az elismerés is sokat számít – tette hozzá.