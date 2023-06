A 94. Ünnepi Könyvhét alkalmából, tudatossággal a jövőért mottóval rendezték meg csütörtökön a 14. Jászberényi Könyves Csütörtököt. A rendezvényt Kovács Péter, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője és Hoffer Gábor, az OTP Bank jászberényi fiókjának igazgatója nyitotta meg a Főnix Fészek Műhelyház udvarán. Születésnapja alkalmából meglepetéssel köszöntötték Lollók Andreát, a jászberényi könyvtár munkatársát. A kortárs magyar irodalom legnagyobb eseményéhez kapcsolódva a nap folyamán egyebek mellett előadásokkal, kiállítással, olvasást népszerűsítő kreatív programokkal várták az érdeklődőket.

– A mesékben rejlő tudást átadni, ismételni és továbbörökíteni nemcsak élvezetes, de hasznos is, mert értékei örökérvényűek, ezzel is segítve a hétköznapokat – vallják a gyermekkönyvtárosok, akik az eseményen a mesékben rejlő évezredes tudás birodalmába kalauzolták el a gyermek- és felnőttcsoportokat.

A pénzügyi tudatosságot erősítette az OTP Fáy András Alapítvány vetélkedője, melyet a 9-10. osztályosoknak hirdettek meg, hét csapat részvételével zajlott. Mindezeken túl a szervezők a környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet. Hegedűs Laura, a Jászberényi Állat- és Növénykert gondozója a főemlősökről tartott előadást. A jobb önismeretért a történelmi tudás is nagy hangsúlyt kapott a rendezvényen. Lénárt András a rovásírás által az ősi magyar kultúra titkait tárta fel. A programot naptávcsöves bemutató, hangterápiás foglalkozás, társasjáték, a Jane Goodall Intézet Passzold vissza, tesó! kampányának plakátkiállítása és könyvturkáló is színesítette.