Múzeumpedagógiai foglalkozásoknak ad helyet a helytörténeti múzeum legújabb kiállításának egyik terme.

A tárlatot a Magyar Géniusz Programban elnyert tizennyolc millió forintból rendezték be. Cél volt, hogy a város neves szülötteinek életét mutassák be. Czakó-Habi Csilla, az intézmény munkatársa meg is mutatta a polgári miliőt, ami a látogatót a terembe lépve fogadja, körbevezetett a termeken is. A vitrinekben Bozsik kerámiák is sorakoznak, mintáját egy fali kirakón az érdeklődők is megalkothatják. A babaházba külön kis méretű kerámiák és asztalosmester által megtervezett bútorok kerültek.