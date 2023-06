– De például az is nehézséget okozott, hogy a film előkészítése és forgatása a világjárvány közben történt. Újabb és újabb szereplőket kellett keresnünk a forgatások alatt, miközben az interjúk készítése közben az idős megszólalókra is vigyáznunk kellett, nehogy megbetegedjenek. Még az elsőként kiválasztott narrátorunk is elkapta a covidot, így őt is cserélnünk kellett. Az alkotásban többek között a vonaton utazó Lányiné dr. Engelmayer Ágnes történetét ismerhetjük meg, aki mindössze 14 éves volt, amikor szüleivel együtt az Aranyvonaton a nehéz és kiszámíthatatlan útra vállalkozott. További megszólaló Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója, aki Altorjay Zsolt, egykori MNB-főjegyző dédunokájaként mesél a történetről.

– Még azok is keveset tudnak az aranyvonat kimenekítésének részleteiről, akik valamelyest járatosak a történelemben. A film remek lehetőség arra, hogy hiteles képet kapjunk a történtekről…

– Akik hallottak már az aranyvonatról, még azok is tévúton járhatnak. Ugyanis a közszáj két aranyvonatról tudhat. Az egyiken a nyilas kormány gazdag családok értékes képzőművészeti alkotásait utaztatta a német birodalomba. A másik hazafiasabb utat járt be, a mi filmünk ennek történetét igyekszik a nyilvánosság elé tárni. Ennek az Aranyvonatnak az igaz históriája a rendszerváltásig tabu volt. Annyi bizonyos, hogy azokat, akik részt vettek a magyar ingóvagyon kimenekítésében, nem elismerés illette, hanem évtizedekig tartó, aranyrablóként megbélyegzett meghurcoltatás – mutat rá a rendező.

A Bányai Miklós színész által megformált Tarnay Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank főellenőre életveszélyes feladatra vállalkozott: Spital am Phyrnből német ellenőrző pontokon keresztül kellett információkat eljuttatni az amerikaiak által megszállt Salzburgba

– A történet a második világháború vége felé játszódik, a német megszállást a nyilas uralom követi, de már az országhatáron belül van a vörös hadsereg is. A Magyar Nemzeti Bank kétszázharminc tisztviselője arra vállalkozott, hogy családtagjaikkal kimenekítik az országból a magyar vagyont, nehogy azok német vagy szovjet kezekbe kerüljenek. Az aranyvonat vasúti szerelvénye 1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról. A cél Spital am Pyhrn. A kocsikban a harminc tonnás aranykészlet mellett a Szent Korona, két platina méteretalon, Mátyás király korvinái, valamint a Magyar Királyi Posta bélyeggyűjteménye volt. A Magyar Nemzeti Bank munkatársai az életük kockáztatása árán juttatták ki az értékeket az országból, s adták át végül az amerikaiaknak, akik a háború végén ezt visszaszolgáltatták. A visszakapott aranykészlet szolgált fedezetként arra, hogy 1946. augusztus 1-én megszülethessen jelenkori hivatalos fizetőeszközünk, a forint.

– Milyen pályát futhat be a Magyar Mozgókép-díjas Az Aranyvonat legendája?

– Tulajdonképpen már képletesen is sínen van. Járja a maga útját. Az MNB elvárásait, úgy érzem, sikerült teljesíteni. Az, hogy a világ egyik legrangosabb vállalati és dokumentumfilmes versenyén, az immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett Cannes Corporate Media & TV Awards-on tavaly fesztiváldíjas lett, nagy örömünkre volt. Főleg, hogy abban az évben több mint nyolcszáz filmet neveztek ötven kategóriában. Az Aranyvonat legendája a Dokumentumfilmek és riportok (TV, online, mozi) kategóriában, azon belül a Történelem és személyiségek/Portrék alkategóriában Ezüst Delfin-trófeával ismerte el a szakmai közönség. Legutóbb pedig a Magyar Mozgókép Fesztiválon kapott elismerést. Külön büszkeség, hogy a film negyven perces hossza miatt már bekerült az iskolák falai közé. A „Történelem és pénzügyek” című, 12. osztályos tanulóknak szóló tankönyvben már szerepel a film linkje, de rendkívüli osztályfőnöki órákon is levetíthetik akár, hogy a fiataloknak bevésődjön a magyar történelem egy példaértékű esete.