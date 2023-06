Június 24-én 10 órakor a Szikra Galériában kezdődik a program, ahol hangulatos fúvós térzene, a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek és tanárainak műsora, valamint a képtár kiállítása várja az érdeklődőket. Válogatás Hamza D. Ákos tollrajzaiból és verseiből címmel 16 órakor nyílik kiállítás a Hamza Múzeumban, majd a Robimpro Műhely improvizációs gitárjátékot mutat be és alkotásra is lehetőség lesz. A program 18 órától a Jász Múzeumban folytatódik, ahol a Kelepelő Bábcsoport, a Holdonmacska zenekar szórakoztatja a gyerekeket.

A köszöntők után a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara lép színpadra. Az est folyamán a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és a Jászság Népi Együttes Táncról táncra című műsorát is láthatja a közönség, valamint a Cool and the Jazz Zenekar ad koncertet. Meglepetésként, 23 óra után nem sokkal egy igazi világszenzáció titkai tárulnak fel, bemutatják a Jászságban talált kétezer éves orvosi sír egyedülálló sebészeti eszközeit.