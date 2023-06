A Könyvtár szelleme címmel éjszakai kalandtúrát hirdetett a bibliotékába beiratkozott 8-12 éves gyerekeknek a szolnoki Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér. Június 23-án 18 órától június 24-én 10 óráig tartó programkínálatban szabadulószoba, széf-játék és persze a kalandtúra szerepel, mely a gyerekeknek és szüleiknek is egyaránt szórakozást, kikapcsolódást jelenthet. A szervezők az éjjeli programot június 14-i jelentkezési határidővel hirdették, de olyan nagy érdeklődés mutatkozott, hogy már be is telt minden hely.