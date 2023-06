Június elsején nyílt meg a Zagyvarékastól – Gyimesközéplokig című tárlat, ahol Imre szülőfalujában és testvértelepülésükön készült felvételeivel mutatkozott be. Mint elárulta, több ezer felvételből válogatta össze a kiállítás anyagát, melyet július 1-ig tekinthetnek meg az érdeklődők a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár galériájában.

– Amióta már nem járhattam a Kék Ibolya próbáira, fellépésekre, nem találtam itthon a helyem. Próbáltam ugyan elfoglalni magam, de nehezen ment, ezért írtam meg a könyvet is. De utána megint hiányérzetem volt. Akkor jutott eszembe, hogy van nekem több rengeteg fényképem, lehetne egy kiállítást rendezni. Az lefoglalt, míg átválogattam a képeket. Zagyvarékason is sokat fotóztam. Nagyon szerettem lejárni a Zagyvára, ültem a parton, pecáztam. Közben a tájról készítette képeket. Nagyon szép itt a természet. Még most is kiballagok, ha olyan az idő, csak már egyedül nem vállalkozom rá, hogy a gátoldalon lemenjek. Fotóztam sokat a faluban is, például a templomot – mesélte Földes Imre.

– Gyimesközéplokot pedig akkor ismertem meg, mikor egy barátom meghívására kiutaztunk 2004-ben. Nagyon megtetszett. Meg is fogalmazódott bennem, hogy addig nem nyugszom, amíg nem lesz a testvértelepülésünk. Akkoriban a képviselő testület tagja voltam, javasoltam is az ülésen, de a többség nem értett velem egyet. Voltam kint többször is azóta, a választások után pedig, amikor az új polgármester, Jánosi József többedmagával kiutazott Gyimesközéplokra, vitt engem is. Kint nagy meglepetés ért: megláttam náluk egy táblát, amint Zagyvarékas is szerepelt, mint testvértelepülés, pedig akkor még nem volt erről semmiféle szerződés. Még a könnyem is kicsordult. Kiderült, annyit beszélgettünk erről a gyimesiekkel, hogy rám való tekintettel lépték ezt meg. Persze ott már a szerződés is megköttetett – folytatta.

A kiutazások alkalmával Gyimesen és környékén is készült jó néhány fotó. Ott gyakran lehetett látni népviseletbe öltözött embereket, Földes Imre megörökítette az időseket és fiatalokat egyaránt.

– A 2004-es kiutazás idején ballagás volt, érdekes volt látni, hogy a diákok annak a tájegységnek a viseletét hordták, ahonnan jöttek. Itthon az ilyesmi cikinek számítana, szégyellnék a fiatalok, de ott nagyon őrzik a hagyományokat. Igazuk is van, mert akinek nincs múltja, annak jövője sincs – jegyezte meg Imre.

Nem csak embereket, a kinti tájakat is fényképezte. Mint mondta, nagyon örül, hogy sikerült a Gyimes völgyében reggel elkapni azt a pillanatot, ahogy kel fel a nap és száll fel a pára. De a Rákóczi vár romja és a környező táj is olyan, ami megfogja az embert.

A kiállításon szeretné ezeket az élményeket, emlékeket minél több embernek megmutatni.

Már a kiállítás megnyitója előtt sokan érdeklődtek a tárlat felől, telefonáltak, hogy jönnek megnézni. Jó érzés tapasztalni, hogy nagy az érdeklődés

– vallotta meg a kiállító.

Azt is megtudtuk, a következő évre is vannak már tervei, amit a művelődési ház igazgatónőjének is említett. Rengeteg felvétel örökítette meg a Kék Ibolya Műkedvelő Művészeti Csoport életét, fellépéseit is, amit szintén érdemes lenne bemutatni. Ezt pedig tablók formájában képzeli el.

Persze ez még a jövő zenéje.