A hónap műtárgya sorozat keretében a jászapáti születésű művész Hazafelé című olajfestményét Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója mutatta be az érdeklődőknek. Az alkotó életútjáról Metykó Béla helytörténeti kutató osztott meg érdekes információkat.

Vágó Pál 1853. június 6-án Jászapátin született Vágó Ignác jászkapitány fiaként. Jogásznak készült, majd Münchenben Wagner Sándor, Liesenmayer Sándor, később Benczúr Gyula tanítványa volt. Párizsban J. P. Laurensnál folytatott festészeti tanulmányokat. A magyar történelem dicső napjait, a jászsági tájat és a jászok életét örökítette meg alkotásaiban. Jelentős részt vállalt a Feszty-körkép és több körkép megalkotásában.

Több freskó is fűződik nevéhez, elsőként Jászapáti római katolikus templomának három mennyezeti freskója, amelyet 1904-ben készített. Nevéhez kapcsolódik a húszas évek elején a Jászapátin alapított nyári művésztelep. Számos egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott be. Vágó Pál sok hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett művész. A párizsi világkiállítás (1900.) magyar terme számára készítette A magyar huszárság története c. freskóciklusát. E munkáját Lotz-díjjal és a francia becsületrend tiszti keresztjével jutalmazták.