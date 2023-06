Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója az intézmény művészeti szalonjában elmondta: a könyvheti jegyzéken 632 mű szerepel, amelyekből ha csak egy-egy darabot vennének bolti áron, az mintegy 2,7 millió forintba kerülne.

– Sajnos bármennyire is szeretnénk, nem tudunk minden könyvet megvásárolni. Negyvenhat darab viszont így is elérhető az olvasók számára, és a könyvhétre a választék már körülbelül százötvenfélére bővül. A programon egyébként szolnoki szerzőknek is jelennek meg műveik, így például Benedek Szabolcs: A spalatói boszokrány és Szele György: Pastorale című munkája is bemutatkozik – jelentette be az intézményvezető.

Czakóné Gacov Katalin arról is szót ejtett, hogy a rendezvénysorozat „előestéjén”, azaz szerdán 17 órától a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatos diákjai Lélekképek címmel jelenítik meg Szendrey Júlia, Petőfi Sándor hitvesének világát. A könyvhét hivatalos megnyitóját csütörtökön délután négy órakor tartják a Kossuth téren.

Mint megtudtuk, a kezdeményezéshez a Damjanich János Múzeum is csatlakozik. Dr. Horváth László múzeumigazgató közölte: ezen a hétvégén ingyenesen látogatható majd az intézmény.

– Pénteken délelőtt 9 órakor új kiadványait mutatja be a múzeum a Szolnoki Képtárban. Közülük is elsősorban Bagi Gábor Szolnok várának felépítése és eleste című munkáját ismerheti meg a nagyközönség – hívta fel a figyelmet dr. Horváth László.