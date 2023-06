Lezajlottak a hétvégén az ünnepi könyvhét programjai a Verseghy Ferenc Könyvtárban.

A rendezvénysorozatról Vona-Gődér Krisztina, az intézmény kommunikációs munkatársa adott összegzést hírportálunknak. Mint mondta, csütörtökön megnyitóval kezdődtek az események, a nap díszvendége pedig Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész volt. A színes programok pénteken is folytatódtak...

– Este hat órakor Peller Mariann televíziós műsorvezető látogatott el hozzánk, akivel a Végtelen kísértés és a Szerelemszövetség című regényeiről beszélgettünk. Ezzel a programmal fejeződtek be az aznapi események – tudtuk meg.

A kommunikációs szakember arról is beszámolt, hogy a szombati napon sem pihentek, hétvége lévén gondoltak a legkisebbekre is. Családi ringatóval kedveskedtek a babáknak és szüleiknek, de a csöppségek memóriajátékokban, kincskeresésben és kockakirakóban egyaránt jeleskedhettek. Ezen a napon társasjátékokkal is várták a gyerekeket.

Szombaton a felnőttek is találtak maguknak kedvükre való programot. Késő délután például Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész Hetven év – Egotörténelem 1951-2021 című kötetének bemutatójára került sor. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja saját élettörténetén keresztül mutatta be, hogy egy Kalocsa melletti faluból – a régi paraszti világból – milyen út vezetett az egyetemi tanárságig és az akadémiai tagságig.