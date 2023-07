– Nagyon jól teljesítettünk, több, mint tízezer jegyet adtunk el – így értékelte az elmúlt évadot Barabás Botond igazgató a szombat délután tarott évadzáró társulati ülésen, a Szigligeti Színházban.

– A társulat a 2022/2023-as évadban vehette birtokba ismét a felújított színházépületet, melyet ünnepélyes keretek között felavattunk és rá egy hétre megnyitottuk évadunkat a Liliomfi című bemutatóval, Keresztes Attila rendezésében és még ősz elején elkészült az új gyerekdarabunk is, az Ágacska, melyet Márkó Eszter rendezett. Novemberben pedig A király beszéde aratott hatalmas sikert, Dicső Dániel rendezésében. Januárban és februárban az energiaválság miatt előadásainkat ugyan nem tarthattuk meg, de a próbák folytatódtak a Színműhelyben, így amikor márciusban újra kinyithattunk két bemutatóval is elkészültünk. Csiszár Imre rendezésében az Egy lócsiszár virágvasárnapja után a Koldusoperát mutattuk be, melyet Eszenyi Enikő vitt színpadra. Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatója április 28-án pedig A fösvény volt Szabó Máté rendezésében – sorolta a bemutatott nagyszínpadi produkciókat a direktor.

Mint elmondta, mindeközben a Színműhelyben bemutatták a New York-i komédiát Szurdi Miklós rendezésében, melyet a következő évadban is műsorra tűz a színház.

Barabás Botond

Fotó: Kiss János

Barabás Botond megköszönte a meghívott vendégművészek és rendezők, úgy mint Keresztes Attila, Dicső Dániel, Eszenyi Enikő, Szabó Máté, Szurdi Miklós, Mucsi Zoltán, Schnell Ádám, Kaszás Mihály és Reider Péter munkáját. Mint elmondta, a színházba vendégjátékot három alkalommal mutattak be, de a társulat is vitte darabjait, Debrecenbe és Budapestre. A színház vezetője ezután kihirdette a jövő évad repertoárját.

– A következő évadban hat nagyszínpadi bemutatóval készülünk, melyből az öt bérletes előadás, a Lila ákác, az Eldorádó, a Hajmeresztő, a Figaro házassága – avagy egy őrült nap, és a Függöny fel. A gyerekeknek pedig az Aranykulcsocska című mesejátékot mutatjuk be bérleten kívül. Az idei évadból három műsort szintén a repertoárban hagyunk, bérleten kívül, ez pedig az Ágacska, A király beszéde és A fösvény. A következő évadban a Színműhelyben tovább játsszuk a New York-i komédiát, az Antigonét, a Névtelenült és Az öldöklés istenét, valamint bemutatjuk a Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei című színpadi játékot – sorolta Barabás Botond

Az évadzáró társulati ülés díjátadásokkal zárult.