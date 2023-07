A „Köttön Vezér" Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület újabb kiállítását nyitották meg a napokban a kaszinó épületében. Ezúttal a Kunkapuk világába kalauzolták el az érdeklődőket. Ahogy a szervezet közösségi oldalán írják, dr. S. Kovács Ilona, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnöke személyes hangvételű, igen tanulságos előadást tartott.

Dr. S. Kovács Ilona, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnöke személyes hangvételű, igen tanulságos előadást tartott a kunszentmártoni Kaszinóban tartott kiállításmegnyitón

Forrás: Beküldött fotó

Elmesélte azt is, hogyan figyelt fel a karcagi kapukra, hogyan fordult érdeklődése a népi építészet terén a fafaragások, az épületek díszítése felé. Az érdeklődők megtudhatták, hogy Kunszentmártonban is fellelhetőek voltak a faragott, míves kapuk, nagykapuk. Ehhez kapcsolódik a Kunkapu című tárlat is. A délután folyamán Barna Gábor néprajztudós beszélt a kunszentmártoni épületdíszekről, elsősorban az eresz díszekről, más néven: csüngőkről.

– Még sok kunszentmártoni házon láthatók ezek a szép faragványok, melyeket a díszesre faragott szarufákkal együtt az ácsok készítettek. Jó lenne, ha ezeket az értékeinket észrevennénk és megvédenénk, megőriznénk – hívta fel a figyelmet előadásában.