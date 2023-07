A felnőttek művei között széles palettát láthat a közönség. A barokk stílusú képektől kezdve a csendéletek, a kollázsok mellett a modernek is mondható installációk is felsorakoznak. Készültek képek temperával, akrilfestékkel, diófapáccal, olajfestékkel és vízfestékkel, de találkozhatunk grafikával és fotográfiával is. A terem közepén a tehetséges gyermekek és fiatalok rajzaiból tekinthetünk meg válogatást