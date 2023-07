PÉNTEK

CSERKESZŐLŐ

Ma este veszi kezdetét a Cserke Vitéz Napok. Az ingyenes rendezvénynek a Fürdő utca ad otthont, ahol egészen szombat késő estig hagyományőrző programokkal, koncertekkel, a vidékre jellemző ételekkel, italokkal várják az érdeklődőket. Bemutatkoznak a borvidékek, gasztronómiai és kulturális programokon szórakozhatnak a vendégek.

SZOLNOK

Hatalmas grillpartit rendeznek az Ormos Imre Parkban e hétvégén. A július 14-én kezdődő, Ormos Fesztivál elnevezésű esemény az ízek parkjába kalauzolja a vendégeket, s ott az étel nem csupán táplálék, hanem művészet és szenvedély lesz. A három napon át, egészen vasárnap délutánig tartó eseményen a grillételek, a grilltechnikák lesznek a főszerepben, melyhez stílusos zenekarok szolgáltatják a muzsikát. A legjobb blues és jazz zenészekből álló együttesek, zenekarok lenyűgöző hangjukkal és virtuóz játékukkal varázsolják majd el a közönséget. A program ingyenesen látogatható.

TISZAVÁRKONY

Cirkuszba várják az érdeklődőket este hat órától. Az interaktív előadásnak a Közösségi Színtér ad otthont, ahová az iskolások és óvodások kuponnal kedvezményesen léphetnek be.

SZOMBAT

CSATASZÖG

Szombaton este rendezik meg a Sztárok estje fesztivált a település központjában. Kapunyitás este hat órakor lesz, fellép: Roberto, Dorina, Gitano, Kis Pere, Lejla és Dj. Vamuzze. A buli hajnalig tart.

JÁSZBERÉNY

Szombaton délelőtt tíz órától rendezik meg a 3. Vittorio Jano Jótékonysági Olaszautós és Veteránjármű találkozót a Margit-szigeten. Várnak minden olaszautó-rajongót és veterán autóst-motorost, akik egymás gépeinek csodálata mellett jótékonykodhatnak is. A rendezvényen nincs szükség regisztrációra, a látogatás és a részvétel ingyenes. A legfontosabb pedig, hogy a szervezők adományokat gyűjtenek, amelyet a jászberényi Szent István Körúti Egymi támogatására ajánlanak fel.

SZOLNOK

A 6. Amatőr Darts versenynek ad otthont szombaton délelőtt tíz órától a Vízpart körúti Hobby Sörözőben. Este kilenc órakor a Smart Zenekar ad koncertet a Múzsák terén a TISZApART Mozinál. A hangulatos eseményen funky-, jazz és latin dallamok csendülnek fel.

TISZADERZS

A XIV. Kárásznapot rendezik meg a kispályán. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő eseményen a gasztronómia mellé változatos színpadi programok kerülnek terítékre. A rendezvényen ezer adag sült halat osztanak majd ki.

TISZAINOKA

Ezen a napon rendezik meg a falunapot a településen. A színes programokat felvonultató esemény reggel nyolc órakor a főzőversennyel kezdődik. A gyerekeket egész nap arc- és csillámfestés, ugrálóvár várja, a felnőttek kirakodóvásáron nézelődhetnek. Délben indulnak a színpadi programok, a zenés táncos produkciók egészen késő estig szórakoztatják a nagyérdeműt. A sztárvendég, Jolly este nyolckor lép fel, végül diszkóval zárul a nap.

TÚRKEVE

Július 15-én, szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Kevi Cross Running Akadály-terepfutóversenyt. A Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kemping területén helyet kapó esemény célja az egészséges életmódra és sport szeretetére való nevelés, a tömegsport kiterjesztése és a lakosság egészségi állapotának javítása. Kapunyitás reggel hétkor, a futamok kilenc órakor startolnak.

VASÁRNAP

NAGYKÖRŰ

Vasárnap délelőtt kilenckor újra kinyit a piac. A nyár derekán is tartanak egy remek bevásárlási lehetőséget, kellemes piactéri időtöltést a településen. A Nyári Körűi Piacon a helyi termékek kínálatát a Körűi Banda élő muzsikája színesíti tovább, az apró-cseprő holmikra vadászók pedig a piachoz csatlakozó Garázsvásárban keresgélhetnek.

SZOLNOK

Az I. Szolnoki modell és játékautó börzére várják az autók szerelmeseit a Bowling Centerben délelőtt kilenc órától délután kettőig. A helyszínen megtalálhatóak lesznek számos neves játékgyártó kisautói.

TISZAVÁRKONY

Vasárnap ismét megnyílik a Tisza Placc. Délelőtt tíz órától a strandnál várják a vásárlókat a Kézműves és Termelői Piacon, ahol ezúttal is sajtok, szörpök, lekvárok, kencék, méz, pite, babaholmi, ékszer, sok-sok más termék bőséges választékát kínálják. Az eseménnyel egy időben nyitva lesz a Placcos Gardrób és a Vintage Zsibi is, a gyerekeket pedig kézműveskedés és kinti játékok is várják.