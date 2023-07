Véget ért a Nagyapám Háza nyári tábor a Körös Tájházban. Ahogy Pasztelyákné Izbéki Róza, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület elnöke a szervezet közösségi oldalán nyilatkozott, nagy közös kalandunk a júliusi forró nyárban igazi sikertörténet lett.

– A Nagyapám Háza nyári tábor az Alföldön eddig alig, a mi környékünkön egyáltalán nem volt, pláne a Szentendrei Skanzen egyetemmel párosítva. A táborozók most megismerhették falunkat, a Körös-vidéket – számolt be.

A munkálatok előtt és a nyári egyetem egy hete után is készült felvétel a melléképületről

Forrás: Beküldött fotók

A romos melléképületek újjászülettek. A hét folyamán a résztvevők megismerték egyebek mellett például a sarazás és tapasztás fortélyait. Elkészültek a tetőfedéssel, rendbe tették a disznóólat, a tetőszerkezetbe új szarufákat építettek be. A hullámpala fedést cserépre cserélték, emellett a gazdasági épület oromzatának tapasztása is megtörtént.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, esténként szakmai előadásokat tartottak a Körös Tájházban. Dr. Bereczky Ibolya, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága vezetője is Öcsödön járt. Az egyik napon Rácz Miklós régész, építésszel be is járták az épületet.

– Sok szakmai tanácsot kaptunk a felújításhoz, az állagmegóváshoz – fogalmazott az elnök.