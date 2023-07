Az ünnepi műsor első felében elhangzott, hogy az elmúlt évtized alatt sok százan küldték be műveiket. Volt köztük olyan pályázó is, aki néhány esztendeje még gyermekként adta be fotóit, most pedig már fiatal felnőttként pályázott.

Szalay Ferenc polgármester úgy fogalmazott, a Szeretem Szolnokot! pályázatra beküldött alkotások kapcsán nem csupán a város nevezetességeire, szépségeire lehetünk büszkék, hanem azokra az emberekre is, akik láttatják velünk környezetünk csodáit.

A pályázat arra hívja fel a figyelmet, hogy megnézzük, milyen gyönyörűségek jellemzik környezetünket. Ezt a szemléletet a fiataloknak is át kell adnunk. Emellett pedig figyelnünk kell arra is, hogy amink van, az eladható legyen. Ezt a színvonalas rendezvények révén tudjuk megtenni

– tette hozzá a polgármester.

A beszédek elhangzása után adták át a díjakat és ajándékokokat.

A Szolnoki Kalandparkba szóló családi belépőt kapott Balázs Ádám, Balog Zsuzsanna, Busetti Mattia, Kásádi Dominik Károly, Molnár Levente, Sarkadi Zsolt, Tótok Lujza, Tótok Sára, Tóth Tímea, valamint Zsoldi Benedek.

A RepTár és a Béres Gyógyszergyár Zrt. 25 ezer forint összértékű ajándékcsomagját kapta László Jánosné Szabó Anna, dr. Tóth-Piusz István, Oláh Szabolcs, Kis-Nagy Erzsébet és Kaposváriné Mihályi Mária.

A Véső úti strandra szóló tíz alkalmas belépőt vehetett át Honti Ildikó, Nagy Éva és Szerdahelyi Marietta.

Az önkormányzat ajándékát, 15 ezer forintos Media Markt utalványt és a Szolnoki Sportcentrum ajándékát, a Véső úti strandra szóló 10 alkalmas belépőt vehetett át Csidér Bálint, Horváth Tünde, illetve Rési Diána.

A Szolnok Televízió Zrt. ajándékát, egy-egy 15 ezer forint értékű családi társasjátékot kapott Czégény Kincső és Mészáros Jusztina.

Az önkormányzat 30 ezer forintos, a Kaolin Művészellátó Boltba szóló ajándékutalványát két városi intézmény diákjai kapták: a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulói, és felkészítő tanáruk, Páncsics Edina. Az alkotást készítő diákok: Bagi Bálint, Balázs Luca, Dobos Dorina, Földes Noémi, Hevesi Zita, Kállai Kornél, Kovács Regina, Lantos Laura, Nagy Eszter, Nagy Gerda, Ördög Panna, Regele Orsolya, Schmidt Boglárka, Szabó Zsófi és Szilágyi Marcell.