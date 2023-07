A színházigazgatóval készült legfrissebb podcast-beszélgetésünkben felelevenítettük az elmúlt évad eredményeit, melyet már a felújított színházépületben teljesített a társulat. De megtudhattuk azt is, hogy az előre vásárolt bérletek mellett tízezer jegyet sikerült eladniuk, amely országos viszonylatban nagyon jó eredmény. A Szigligeti számai a vidéki színházak között egyébként is az élen járnak, a rangos mezőnyben évek óta Kaposvárral vetekedik az első helyért.

Szóba került a jövő évad műsorterve is. A következő szezonban öt nagyszínpadi bemutatóval készül a színház. A nézők megtekinthetik a Lila ákác, az Eldorádó, a Hajmeresztő, a Figaro házassága, avagy egy őrült nap története, valamint a Függöny fel!, vagy ugyanaz hátulról darabokat. A gyerekeknek az Aranykulcsocska című mesejátékot mutatják be bérleten kívül. Az elmúlt évadból három műsort hagynak a repertoárban, ezek az Ágacska, A király beszéde és A fösvény. A Színműhely is „újrázik”, tovább játssza a New York-i komédiát, az Antigonét, a Névtelenült és Az öldöklés istenét, illetve új darabként kerül színre Molnár László főszereplésével a Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei című színpadi játék.