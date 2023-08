Nagy érdeklődés kísérte pénteken Christian M. Vozar zongoraestjét. A település központjában a Szabadság téri szabadtéri színpad előtt megleltek az ülőhelyek, pedig a szervezők több mint kétszáz széket helyeztek ki.

A zenész filmzenékkel szórakoztatta közönségét, olyan kultikus filmek hangulatát megidézve, mint például a Meseautó, A Keresztapa, Az operaház fantomja, de említhetjük többek között a Terminátor 2, az Alkonyat vagy a Trónok Harca című népszerű filmeket i, és még sorolhatnánk.

Bár az előadás egybehangzó vélemények szerint is élvezetes volt, a technika ördöge kissé bekavart. A koncert kezdete előtt az elektromos zongora pedálja. Bár az ezzel járó hangzásbeli hiányosság észrevételéhez igencsak vájt fülűnek kellett lenni, mint mondták, ha nem szól róla az előadó, nem is veszik észre, a művészt igencsak zavarta a dolog. A hibáért többször is bocsánatot kért.