Időutazás: a kolozsvári piactér hangulatos világa elevenedett meg a jászberényi színpadon

A különleges időutazáson bemutatott életképekből az is kiderült, hogy a vásár egy kis mulatozásra, szórakozásra is alkalmat adott és persze a legfrissebb híreket, pletykákat is begyűjthette a vásár népe.

Térbeni és időbeni utazáson vehetett részt a közönség a Csángó Fesztivál gálaestjén Fotó: Pesti József

Telt házas közönség fogadta a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren című előadását csütörtökön Jászberényben, a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon. Az együttes tánckara és zenekara vendégművészek közreműködésével régi idők vásári forgatagát, a nyüzsgő kolozsvári piactér hangulatát idézte meg a néptánc és a népzene költői nyelvét használva. A plázák világában mindinkább feledésbe merül, hogy a piac nem is olyan régen egy-egy település, így Kolozsvár gazdasági, társadalmi életének is fontos központja volt. Itt adta el friss zöldségét a hóstáti gazda, tejét-vaját a kalotaszegi asszony, de a piacon cserélt gazdát a széki ember barma. A különleges időutazáson bemutatott életképekből az is kiderült, hogy a vásár egy kis mulatozásra, szórakozásra is alkalmat adott és persze a legfrissebb híreket, pletykákat is begyűjthette a vásár népe.

Kolozsvári piactéren című előadás Jászberényben Fotók: Pesti József

A varázslatos táncjátékot Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője rendezte és koreografálta, a műsorban a Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes- és kiváló művész írása is elhangzott. A hangulatos gálaesten moldvai és gyimesi csángó táncokkal a Jászság Népi Együttes utánpótlás csoportjai, az Árendás és a Galagonya Táncegyüttes is közreműködtek.

