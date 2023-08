Templomok, szobrok, biciklik, szobrok, biciklik, templomok. Ez a képösszeállítások ritmusa a jász-nagykun-szolnoki településeken. És nyilván másutt is. A közösségeket az írott és íratlan törvények tartják össze. A hit, a vallás, az egyház is szabályozza az életet, a mindennapokat.

A szobrok is arról szólnak, hogy a közösségnek mi a lényeges. Milyen hagyományokat, milyen értékrendet tart fontosnak. Vagy mit erőltetnek rá. Túlélni segít ez is, az is.

A bicikli meg közlekedési eszköz. Ahogy a ló vagy a lovaskocsi is az volt. Ahogy a roller, az autó, a repülőgép is az. A vidéket a bicikli jellemzi és az autó. Kinek mi jut.

Amikor a fotós megörökít egy pillanatot, falu- vagy városképet, az ismerőst keresi és a szokatlant. Az ismerős otthonos is, kezünkhöz dörgölődzik, mint egy kutya, szeretjük. A szokatlan csábít, vágyakat kelt, reményeket. Távlata van. A képek akkor jók, ha van bennük ismerős, és van bennük szokatlan is. Egyszerre. Így egyszerre vannak közel és távol. S ez feszültséget kelt. A feszültség lehet jó is.

Kinek ne lenne ismerős az árokszállási templom, a városháza épülete, címere, zászlói, a háborús emlékmű a pro patria-felirattal, a fonott kosarak, a Kossuth-dombormű, a tornácos ház, még ha nem is járt sosem a településen? Ismerős, mert a mi falunkban, városunkban is vannak biciklik, templomok, szobrok. Vannak biciklisek és gyalogosok, hívők és hitetlenek, holtak és élők. Fény és sötét, öröm és bánat. Vagyunk: ismerősök, ismeretlenek.