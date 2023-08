Gólyalábasok felvezetésével karneváli hangulatban több száz viseletbe öltözött táncos, muzsikus hömpölygött végig Jászberény főterén szombaton délután. Óriási tömeg gyűlt össze a táncforgatagra, ezrek köszöntötték tapssal a hagyományőrzőket.

– Fantasztikus a hangulat. Örülök, hogy részese lehetek az élménynek – mondta mosolyogva Gábor Erzsébet, akivel a felvonulást követően beszélgettünk.

– Gyimesfelsőlokról érkeztem. Hagyományőrző csoportunk az elmúlt években már többször fellépett a Csángó Fesztiválon, de én még most vagyok is először. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam. A Gyimesben ma is jelen vannak a népi hagyományok, melyek számomra éltető erőt jelentenek. Fontosnak tartom, hogy a néptánc, a népzene szeretetét átadjuk a fiataloknak – fűzte hozzá.