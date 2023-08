– A könyvtár a koronavírus-járvány óta fokozottan figyel arra, hogy az online térben is jelen legyen. Ennek megfelelően igyekszünk érdekes tartalmakat kínálni a videómegosztó oldalakon és más felületeken – avatott be a sportkvíz elkészítésének előzményeibe Simon Sándor. Az intézmény felnőtt olvasószolgálatának munkatársa elmondta: már az év elején megtervezik, hogy melyek azok a jelentős események, amelyekhez kapcsolódva könyvkiállítást rendeznek a közeljövőben. Amikor pedig a nyári időszakra tekintettek előre, úgy látták, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság is egy olyan neves esemény lesz, amelyre érdemes a könyvtárnak is reflektálnia.

Az ötletelés és a kvíz elkészítése több hónapos munkát igényelt. Végül tizennégy kérdés született, hagyományos totó formában. Tudni kell, hogy a világbajnokság negyvenéves évfordulójához érkezett, ezért rengeteg kérdést lehetett volna feltenni. Ám úgy döntöttem, hogy a magyar sportolókra koncentrálok, hiszen számukra igazán különleges lesz a mostani esemény

– fogalmazott a könyvtáros.

Simon Sándor arra is kitért, hogy összeállításához nem csak írott forrásokat vett alapul, hanem Podcast-eket, videós interjúkat is meghallgatott. Ezenfelül a sportolók Facebook-oldalai is sokat segítettek a munkában. A kérdéssor számos hazai atlétához kapcsolódik, többek között Szilágyi Réka, Kozák Luca, Helebrandt Máté, Kovács-Garami Katalin, Molnár Attila, Nguyen Anasztázia, Krizsán Xénia, Klekner Hanga, Halász Bence és Rivasz-Tóth Norbert is részei a rendhagyó tesztnek.

Mint megtudtuk, a kitöltők többek között olyan kérdésekre felelhetnek, minthogy Halász Bence világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető már biztos résztvevője a budapesti vb-nek. Milyen szokása van a dobások előtt? Illetve, hogy Helebrandt Máté gyalogló célja, hogy a legjobb nyolc közé jusson a budapesti világbajnokságon. Az éves edzésadagjával hányszor tudná körbe gyalogolni Magyarországot?

Általános iskolás koromban versenyszerűen atletizáltam, láttam milyen felkészüléssel járnak az egyes sportágak. Gondot fordítottam rá, hogy legyen olyan kérdés, amely Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez is kapcsolódik. Van ugyanis egy helyismereti gyűjteményünk, ahol kifejezetten a vármegye neves személyiségeiről gyűjtünk adatokat

– folytatta az ötletgazda.

Simon Sándor szerint a kérdések főként a 16 éven felüliek számára jelentenek majd hasznos időtöltést, a válaszokat augusztus 28-ig lehet beküldeni az online felületen.

– Nem ez az első ilyen sportos összeállításunk, korábban a labdarúgó Európa-bajnokság alkalmával már foglalkoztunk a magyar válogatottal. Ami az atlétikát illeti, magam is érdeklődöm a mostani megmérettetés iránt, így hát jegyet váltottam az eseményre. A nyitónapra én is ellátogatok majd – zárta mondandóját a szolnoki könyvtár munkatársa.