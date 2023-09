– Nevesítsük is a kitüntetetteket. A legjobb rendezésért járó Capitano-díjat Szabó Máté, míg a legjobb díszletért járó Pantalone-díjat Antal Csaba vehették át, ezúton is gratulálunk nekik és köszönjük a munkájukat – beszélt haza elöljáróban Barabás Botond, majd szólt a szakmai fesztiválokról.

A covid után, vagy inkább alatt megszűnt POSZT, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó hiányában valóban kevesebb, szakmailag nívósabb lehetőség adódik a hazai teátrumok fórumának. A vidámabb műfajok tekintetében a Vidámság és Derű Országos Seregszemléje, azaz a Vidor Fesztivál az egyik, ha nem a legrangosabb esemény a találkozásra, a tanácskozásra és a megmérettetésre. E tekintetben nagy megtiszteltetés a szolnoki színház számára a nyíregyházi rendezvényről egyszerre két díj elhódítása

– vélekedett az igazgató.

– A fösvény Mucsi Zoltánnal és a darabban szereplő többi művésszel együtt Szolnokon is hatalmas sikert aratott. A friss rendezői felfogás is ütős volt, ezért rendjén is van Szabó Máté legjobb rendezői díja. A laikusok talán vitathatják a minimalista díszletért járó elismerést, pedig épp a közönség szavazata alapján lett nyerő Antal Csaba elgondolása. Nem volt más a színpadon, mint „Kapát” és Molière arcmását ábrázoló gomba, egy homokozó, egy pad, s egy toitoi-vécé. Sok egyéb elemen kívül eleinte még egy szekér és két élő ló is állt volna a színpadon, ám utóbbi elképzelést bizonyos kikerülhetetlen biológiai folyamatok söpörték le a tervasztalról. A kreativitásról szól a díszlet, amely az előadás egy látványos része, de vannak szempontok, például a szoros költségvetés, amely olykor leegyszerűsíti a bútorzatot. Ez viszont hasznosnak bizonyult most abból a szempontból, hogy Nyíregyházára nem kellett több kamionnyi díszletet szállítani A fösvényhez. S lám-lám, ez a minimalista díszlet is érthetően viszonyult a darabhoz, hiszen megjutalmazták.

– A fösvényt egyébként nem tesszük félre, vele együtt az elmúlt évadból három műsort hagyunk a repertoárban az öt nagyszínpadi bemutatóinkon kívül. A Színműhely is jelentősen „újrázik”, tovább játsszuk a New York-i komédiát, az Antigonét, a Névtelenült és Az öldöklés istenét, illetve új darabként kerül színre Molnár László főszereplésével a Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei című színpadi játék.

