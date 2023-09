Nem mindennapi kiállításmegnyitóra invitálja a közönséget az Ipolyi Arnold Közművelődési Központ szeptember 30-án, szombaton 17 órától az intézmény aulájába. A tárlaton Dajka Janesz törökszentmiklósi alkotó mutatja be a spray painting technikával készült képeit, nem csak a vásznon, hanem a gyakorlatban is. Az alkotó többször bemutatta már tudását helyi rendezvényeken, ezek a képek is láthatóak lesznek majd a tárlaton, mely november 5-ig látogatható.