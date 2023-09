Pajtaszínházi Találkozót szervezett a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága szombaton délután a jánoshidai Faluházban.

– A 2014-ben kigondolt Pajtaszínház projekt célja a valaha oly erős magyar falusi színjátszó hagyományok újraélesztése volt. A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére, a Magyar Teátrumi Társaság mentorálásával megvalósult projekt keretében megalakult és újjászerveződött színjátszó körök tagjai és szakmai segítőik 2015. szeptember 28-án a Nemzeti Színházban megrendezett első találkozón ismerkedtek meg egymással. Mentoraink színvonalas produkciók létrejöttét segítették az alapoktól a megvalósításhoz szükséges háttérmunkákig – idézte fel a rendezvényen Szöllősi Sándor, az intézet munkatársa.

Sok érdeklődőt vonzott az esemény

Fotó: Pesti József

Megtudtuk, a vármegyéből hat település amatőr színjátszó csoportjai vettek részt a programban. Jásztelek, Pusztamonostor, Tiszaszentimre, Alattyán, Tiszasüly és Jánoshida színjátszói több településen, valamint a Nemzeti Színház világot rengető deszkáin is bemutatkoztak. Rónyai László, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei igazgatója többek között a magyar amatőr színjátszás fejlődésének történetéről beszélt. Hangsúlyozta: azt intézet fontosnak tartja, hogy az amatőr színjátszás fennmaradjon, ezért is szervezték meg az összejövetelt, melyet szakmai megbeszélés kísért. Az eseményen Eszes Béla polgármester is köszöntötte a meghívott vendégeket. A megnyitó után három amatőr színjátszó csoport produkcióját láthatta a közönség.

A társulatok vidám történetekkel érkeztek, az alattyáni Hetedhét Teátrum Kéri Ferenc A beteg disznó című népi jelenetével lépett színpadra. A tiszasülyi Kolopi Színkör Hans Sachs Az ellopott kakas című vásári komédiáját mutatta be, míg a jánoshidai Kárpát Társulat ezúttal Fejér István és Kéri Ferenc zenés komédiájával, Az alkohol öl című darabbal szórakoztatta a közönséget.