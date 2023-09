Különleges időutazáson is részt vehetnek a Tisza-tóhoz látogató turisták. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban várja ugyanis az érdeklődőket a Jégkorszaki kalandozások a Tisza-partján című tárlat, amely a térség régészeti csodáit mutatja be. Morava Szilvia Judit muzeológussal, történésszel jártuk körbe az egyedülálló kiállítást.

Mint a szakembertől megtudtuk, az ország egyik legrégebbi vidéki múzeumában tekinthető meg az az öt részből álló állandó kiállítás, amely átfogó képet nyújt a település és tágabb környezete történelméről, kulturális értékeiről. A Jégkorszaki kalandozások a Tisza-partján című kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Programjának köszönhetően valósulhatott meg.

Az első termekben mamutokkal, óriás szarvasokkal és a rájuk vadászó ősemberekkel is találkozhatunk. Az eredeti maradványok látványát rekonstrukciós rajzok és eszközmásolatok teszik még élményszerűbbé. A „jégbarlang” után a régészeti kiállítás termein haladhatunk végig, amelyek a város 7000 éve földben rejtőzködő kincseit mutatják be. Az újkőkori, rézkori, bronzkori és vaskori emberek életét szemléltető tárgyak között megtalálhatóak kerámiák, szerszámok, ékszerek, fegyverek és sírrekonstrukciók is.

A fontos leleteket a városban és környékén először a Tiszafüred-vidéki Régészeti Egylet gyűjtötte össze

– idézte fel a kezdetetek Morava Szilvia Judit.

– Az öntevékeny szervezet létesítését 1872-ben Tariczky Endre (1818–1912) tiszafüredi római katolikus plébános vetette fel, aki régészeti ásatások megszervezésével, megvalósításával országos ismertségre tett szert a korabeli tudományos életben. A leletek többsége Szolnokon maradt, ezért szerettünk volna ennek az értékes gyűjteménynek végre méltó, végleges helyet kialakítani Tiszafüreden, a régészeti kutatások 2020-as újraindításával párhuzamosan. Az akkori ásatások alkalmával egy középkorú férfi maradványaira bukkantunk – folytatta a muzeológus.