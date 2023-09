Crescendo Selecta, Gedeon Reflects, Heron Lane, KabinLáz, Klisè és Lovas Juci. Ők hatan jutottak be a VII. AztaQ tehetségkutatóra, azaz közülük szerezhet valaki jogot arra, hogy részt vegyen az Öröm a Zene idei döntőjén.

Lezárult a VII. AztaQ, Amatőr Zenei Tehetségkutató nevezési időszaka. A két-két saját dallal jelentkező formációk közül a szervezők öt zenekart és egy énekest választottak, akik 2023. szeptember 30-án élőben is bemutatkozhatnak a hattagú zsűri előtt.

A Crescendo Selecta másfél évvel ezelőtt alakult, saját meghatározásuk szerint neo-soul, pop, funky és R&B stílust játszanak jazzes motívumokkal fűszerezve. A Székesfehérvárról indult, de ma már inkább budapesti banda két dala már többször felcsendült a Jazzy rádióban, és szerepeltek a Petőfi TV-ben is. Első albumuk várhatóan október végén jelenik meg.

A Gedeon Reflects mai felállásában nagyjából egy éve létezik, stílusuk az akusztikus melodikus vonal és a hard rock szélsőségei között mozog. Idén áprilisban jelent meg első albumuk Sokszor érzed úgy címmel, amihez már hét klip is készült. A bandáról hírt adott korábban a Rockinform és a Petőfi Rádió is, illetve Budapest több kultikus szórakozóhelyén is felléptek már.

A Heron Lane nem más, mint Horváth Áron gitáros, énekes dalszerző multinstrumentalista szólóprojektje, amit olyan zenészek ihlettek, mint Jeff Buckley, a Radiohead és John Frusciante. Első négy dalból álló EP-je Take Me Home címmel jelent meg, amit a Kőbányai Zenei Stúdióban megismert zenészekből álló zenekarral kiegészülve a Három Hollóban mutattak be.

A püspökladányi KabinLáz jelenlegi felállásában 2022 óta létezik, és azóta újra folyamatosan születnek a később dallá formálható ötletek. Mint magukról mondják: büszkék arra, hogy kizárólag saját dalokat játszanak magyar nyelven, modern rock-metál stílusban. Céljuk pedig, hogy minél több helyen, minél több embernek mutathassák meg élőben a zenéjüket.

A Klisè mai formájában 2022 októbere óta működik, és azóta már felléptek a Három Hollóban, az Ellátóházban, az Esernyősben, szűkebb pátriájukban a sándorfalvai városi napon, illetve a szegedi GardenStég-en is. Idén márciusban három dalt rögzítettek stúdióban, köztük az AztaQ-ra is beküldött Nélküled is jó vagyok, illetve a Szétestem című szerzeményeket.

A szolnoki megmérettetés egyetlen szóló énekese Lovas Juci lesz, aki első koncertjét 2020-ban adta az A38-on a Carson Coma „előzenekaraként”. Dalait alternatív pop műfajba sorolja, amelyekkel több tehetségkutatón és koncerthelyszínen is bemutatkozott már. Tervei között szerepel, hogy szólóprojektjét zenekarral egészíti ki.

A hat formáció 2023. szeptember 30-án a szolnoki TISZApArt Moziban lép majd az Andrásik Remo, Cserfalvi Zoltán, Farkas Róbert, Horváth Gergely, Maróthy Zoltán és Pap Béla alkotta zsűri elé.