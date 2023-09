Egy mezőtúri születésű hölgy gyűjteményében lévő, mezőtúri kötődésű művészek képeit tekinthették meg az érdeklődők a város múzeumában. A Hazatérés című időszaki kiállításnak nemsokára a második „felvonása” látható majd a Túri Fazekas Múzeumban, ott ugyanis további hét alkotó munkáit állítják majd ki.

Az első részben hat művész nagyjából hatvan képét mutattuk be, a tervek szerint november végén nyíló kiállításon még további hét alkotótól nagyjából hetven képet rendezünk majd el. Összesen tehát mintegy százharminc, mezőtúri kötődésű alkotást láthatnak az érdeklődők

– mondta el érdeklődésünkre Pusztai Zsolt.

A Túri Fazekas Múzeum igazgatója hozzátette: a képek tulajdonosa, a mezőtúri születésű, ma Budapesten élő dr. Kissné Pap Margit évtizedek óta gyűjti a Mezőtúrhoz köthető festők, grafikusok alkotásait.

– De nemcsak ezeket gyűjti, hanem van egy olyan kollekciója is, mely az alföldi iskolákhoz – így például Hódmezővásárhely és Szolnok – kötődik. Ebben a témában is több mint száz darabos már a gyűjteménye. Tervek szerint ezt is bemutatjuk majd a jövő évben Mezőtúron – tudtuk meg a szakembertől.

Pusztai Zsolt arról is beszámolt, hogy távolabbra mutató tervek szerint ezek a képek, mindkét gyűjtemény darabjai Mezőtúrra kerülnének majd.

– Szervezések, egyeztetések zajlanak ezzel kapcsolatban a gyűjtő hölgy kapcsolatai révén, ha tényleg a városba érkeznek a képek, akkor elképzelhető, hogy a régi főiskola épületében kapnak majd helyet – tette hozzá a múzeumigazgató, aki hozzátette: dr. Kissné Pap Margit célja mindezzel az, hogy a mezőtúri fiatalok megismerkedjenek a helyi művészettel, s itt maradjanak a képek az utókor számára.