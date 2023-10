A városi könyvtár idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, melynek keretében tartalmas előadásokat, foglalkozásokat kínáltak az érdeklődőknek. Kubas Eleonóra egészségfejlesztő mentálhigiénikus Mesék az életmódváltásban címmel tartott interaktív foglalkozást. Tóth Zsuzsanna fitoterapeuta előadása többek között az őszi méregtelenítés céljairól, módszereiről, a gyógynövények öngyógyító erejéről szólt. A hét folyamán író-olvasó találkozót is szerveztek, melynek a kalandos, romantikus regényeiről ismert Baráth Viktória írónő volt a vendége. Mindezeken túl vesszőfonás és kreatív foglalkozás is várta az alkotni vágyókat.