SZOMBAT

Újszászon 8 órakor nyit a II. Lecsóünnep és vásár a Vörösmarty ház és vendégudvarban. A programok között lecsófőző verseny is szerepel, de lesz sétahintózás, kirakodóvásár, állatsimogató, ugrálóvár, tombola, zene és műsor is.

Martfűn szintén reggel 8 órától kezdődik a III. Minden, ami retro bolhapiac a Kikötő tér, Hősök tere 10. szám alatt. Az eseményen autóstalálkozó és kézműves vásár is lesz.

Tiszajenőn táncosokkal és díszes fogatokkal szüreti felvonulást tartanak, a gyülekező reggel 9 órakor kezdődik a helyi művelődési háznál. A menet öt helyszínt látogat majd meg, melyeken vendéglátással, műsorral várják a résztvevőket. Este 19 órától az iskola tornatermében a mulatni vágyókat szüreti bállal várják a szervezők.

Tiszafüreden délelőtt 10 órától őszköszöntő családi programot tartanak a város főterén. Az eseményen idén is kirakodóvásárral, gyermektáncházzal, népi játékokkal, történelmi játszótérrel és koncertekkel várják a látogatókat 18.30 percig.

Szolnokon reggel 8 órától indul és délig tart a Szolnoki Börzéday a tiszaligeti campus B épületében. A rendezvényen baba, gyerek, felnőttruhák, játékok és kiegészítők között lehet válogatni, emellett adománygyűjtés is indul az SMA-betegséggel küzdő Galó Tomika kezelésére.

A Napsugár Gyermekházban a pásztorélet elevenedik majd meg reggel 9.30-tól 13 óráig. Az eseményen olyan kézműves tevékenységeket végezhetnek a résztvevők, melyek megidézik a pásztoréletet, a vásári hangulatot. Ezek mellett lesz kukoricamorzsolás, játékos egérkeresés és libaetetés is, délben pedig zsíros kenyérrel és főtt kukoricával kedveskednek a gyerekeknek.

Ezen a napon kezdődik és vasárnap is tart majd a Legendák a levegőben csapatának szezonzáró, családi repülő hétvégéje a szandai repülőtéren, a programok mindkét nap délelőtt 10 órától este 18 óráig tartanak.

Délelőtt 10 órától rajtol a tiszaligeti csónakázó-tó elől a Szolnokoljunk együtt! nevű őszi társasági futás. A táv és a tempó szabadon választható, az esemény időtartama körülbelül egy óra.

Ugyancsak délelőtt 10 órától kezdődnek a Sör Feszt-igyál! című esemény programjai az Ormos Imre parkban. A rendezvényen több, mint 100 féle sört lehet majd kóstolni, de sörivő és palacsintaevő versenyre is várják az érdeklődőket. Délután 16 órakor a Smart Zenakar lép majd színpadra, a fesztivál 22 órakor zár.

A szandaszőlősi művelődési házban 15 órától indul és 18 óráig tart az Őszi almaságok nevű program, melyen ügyességi játékok, kreatív kézműves műhely, arcfestés és almás finomságok is várják az érdeklődőket. 17 órától a Suszter manói című zenés, interaktív mesejáték is megtekinthető.

A szandai rét 3. szám alatt található állateledel boltnál 9.30-tól 14 óráig örökbefogadó és adománygyűjtő napot tart a Tisza Állat-és Természetvédő Egyesület.

Nagykörűben ezen a napon tartják a Körűi Nagy Befőzést a piactéren több, mint 60 féle helyi termékkel, de 12 nyitott porta is várja majd az érdeklődőket, hagyományos és különleges ételekkel, süteményekkel. Lesznek utcazenészek és falunéző traktor, de a gyerekeket is izgalmas programokkal várják. Este a tájházban mulatság kezdődik a Fülemüle Presszó Tribün Benddel.

Az eseményre reggel 8.30-tól indul Szolnokról, a Tisza -parton álló Fregatt sörözőtől biciklitúra. A Szolnok-Nagykörű-Szolnok táv összesen 60 lesz.

Karcagon 17 órakor kezdődik a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes 20 éves jubileumi gálaműsora a Karcagi Déryné Művelődési Központban.

Jászberényben este 18.30-kor Klasszikus Kalandozás címmel Sas Dániel, jászsági származású fiatal zongoraművész ad koncertet a Déryné Rendezvényházban. A művész a játéka mellett szóban is bevezeti a közönséget a klasszikus zene világába.

Törökszentmiklóson este 19 órától nagyszabású jubileumi gálaestet tart az idén 50 éves Miklós Néptáncegyüttes. Az eseményre az Ipolyi Arnold Közművelődési Központban kerül majd sor.

VASÁRNAP

Nagykörűben a Körűi Nagy Befőzés záróeseményeként őszi madármegfigyelő séta indul Rimóczi Árpáddal a Tisza világában. A gyülekező a piactéren lesz délelőtt 10 órától, a két órás, vezetett túra hossza 2,5 kilométer.

Szolnokon Őszi Családi Napot tart a Kertvárosi Közösségi tér és Fiókkönyvtár. A programok 15 órakor kezdődnek, ezek között kerek sütemények mustrája, kézműves foglalkozás, kutyasimogató és adománygyűjtés, népmesesarok, meseolvasás is szerepel, de a Gördögök-SE kerékpáros pályája is ott lesz, emellett kiosztják az Arany Fakanál-díjat is. A rendezvény 18 óráig tart.

Az Aba-Novák Agórában 18 órától Nemzetközi Versenytánc Gála kezdődik, melyen hazai és nemzetközi versenytáncosok, valamint a Szoldance TSE táncosainak előadását lehet megtekinteni, a Szolnoki Szimfonik Harsona Együttes zenei kíséretében. Az esemény 20 óráig tart.