A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából a Túri Fazekas Múzeum és Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közösen állította össze a Modern és nemzeti- A népi és a népies szecesszió hatása Bozsik Kálmán és Badár Balázs munkásságára című tárlatot, az alkotásokat legközelebb Olaszországban tekinthetik meg. Néhány hete tért haza Törökországból a kiállítás anyaga.

Nem is vesződtek a kicsomagolással, szinte azonnal indultak vele a következő helyszínre, az olaszországi San Gimignano városi galériájába. Wenner-Várkonyi Attila polgármestertől megtuduk, a tárlatot a napokban rendezik be és szerdán meg is nyitják. A kiállított alkotásokat november 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők.