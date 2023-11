Az Évad operettszínésze díjjal jutalmazták Laki Péter szolnoki származású művészt a közelmúltban. A fiatal előadó számára azért is különleges az elismerés, mert éppen tíz éve a Budapesti Operettszínház tagja.

– Október 24-én, a Magyar Operett napján kaptam a díjat, amit nagyon nagy megtiszteltetésnek tartok – kezdte Laki Péter. Hozzátette, bár a kitüntetést az előző évadban nyújtott teljesítmény alapján ítélik oda, ő maga úgy véli, hosszabb távon is vizsgálják egy színész erőfeszítéseit, munkáját, amit szerepeibe fektetett. A hivatalos indoklás szerint a márciusában bemutatott Mária főhadnagyban nyújtott alakításáért vehette át a rangos elismerést Kiss-B. Atilla főigazgatótól.

– A darabot az 1848-49-es szabadságharc százhetvenötödik évfordulója alkalmából láthatta a nagyérdemű. Egy teljesen új szerepkörben próbálhattam ki magam, bonvivánként. Jancsó Bálint karaktere egy fiatal jurátus majd huszártiszt. Az eddigi szerepeimhez képest, amelyek leginkább a táncos-komikus figurák voltak itt teljesen más oldalaimat, képességeimet kellett megmutatnom – magyarázta.

Az évad további előadásaiban ismét visszatér a komikus szerepkörbe.

– Az orfeum mágusa című vadonatúj művet a hónap második felétől láthatja a közönség – mondta. Az fiatal művészre az év végéig is sok munka vár, rengeteg próba áll még előtte. Decemberben egy nagy szilveszteri dupla gála műsorral zárja az idei évet. Pihenésre nem sok ideje marad, ám nem panaszkodik.

– Engem a főzés például nagyon kikapcsol. Ha a próbák között időm engedi, hazaugrok, elkészítek egy finom fogást. Egyébként pedig most a magánéletemben is a munkáé lesz a főszerep. A párommal most vásároltunk egy házat, lesz vele teendőnk – árulta el Laki Péter.