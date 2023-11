Kunszentmártonban délelőtt 10 órától a Szabó Gyula Művelődési Központban Molnár Orsi gyerekműsorára várják a legkisebbeket.

A város legfinomabb házisüteményét is keresik ezen a napon, egy tálcányit kell vinni a sós, vagy édes süteményből 15 óra 30-ig a Szent László Látogatóközpontba. A zsűrizés után a finomságokat a 16 órakor kezdődő Szent Márton napi ünnepségen, a Nagytemplom előtt osztják majd szét a gyermekek és kísérőik között. Ekkor hirdetik majd ki az eredményeket is. A programon emellett élőképpel, gyermekek lampionos felvonulásával tisztelegnek a város névadója előtt, de libazsíros kenyérrel és meleg teával is fogadják a résztvevőket.

Rákóczifalván este 19 órától 3-6 fős csapatok jelentkezését várják a batyus kocsmakvíz nevű játékhoz a Varsány Közösségi Házban.

Szolnokon délután 16.30-kor nyílik a Tyúkudvar című kiállítás a Verseghy Ferenc Könyvtár művészeti szalonjában. A Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola Kreatív Munkaközösség oktatóinak munkáiból nyíló tárlat november 25-ig tekinthető meg.

Este 20 órától izgalmas előadást lehet meghallgatni a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban, a 24 emeletes toronyházban. A tudomány hónapja alkalmából tartott programsorozat ezen állomásán Deák Szabolcs tart előadást Minták a Naprendszerből címmel. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz között.