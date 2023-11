Az időjárás esős arcát mutatta, de ez nem szegte kedvét a kertvárosiaknak. A szolnoki városrészben Márton napi délutánra invitálta kicsiket és nagyokat a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár.

A hagyomány szerint Márton napjához sok népszokás kapcsolódik. Ezeket is felidézték a kertvárosiak, egy alkalmi kis színtársulat, gyerekek, felnőttek együtt például azt is megelevenítették, hogy hogyan próbálhatott elrejtőzni Szent Márton egy libaólban. Az esemény beszámolója szerint még libagágogástól is hangos volt a közösségi ház. Ezután a gyerekek szüleikkel Márton-napi lámpást, mécsest készítettek: befőttesüvegeket díszítették saját elképzelésük, ötleteik alapján Márton napi színes papír mintákkal. Nagy derültséget okozott, a libatojás terelő verseny, amelyben gyerekek és felnőttek is összemérhették ügyességüket.

Az étkezéssel kapcsolatos népszokást is tartották a résztvevők: kitűnő liba zsíros kenyeret lila hagymával fogyasztott a kertvárosi közösség, a felnőttek egy kis rizlingből is kortyolhattak. A talpalávalót a Sodrás Zenekar szolgáltatta, volt táncház, de nagy sikere volt a Tesz-Vesz Alapítvány népijátékoknak is.