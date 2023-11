A gála után jótékonysági bált is rendeztek a Déryné színháztermében, ahol pohárköszöntőjében dr. Temesváry Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumi elnöke megköszönte mindenkinek, hogy támogatja a néptánccsoportok működését befizetésekkel, felajánlásaikkal. Az alapítványnak a kulturális örökség megőrzése, megvédése a célja, ezért tudnak majd az esti felajánlásaikból a néptáncos öltözetek megújulásához segítséget nyújtani.

– Ma este az első szó a gratulációé, mind a gyermekeké, mind a szüleiké, mind pedig azoké a pedagógusoké, akik felkészítették őket és a zenekaré, amelyik húzta a talpalávalót. Azt gondolom Karcag életében a néptánc csodaszép helyet foglal el, mindannyiunk szívébe belopta magát, és az a segítség, amit nyújthatunk egy ilyen bállal, egy jótékony felajánlással, az a legeslegjobb helyre megy, a gyermekek jövőjét, a gyermekek összetartozását és a csoportok megerősödését szolgálja – vette át a szót Hubai Imre vármegyei közgyűlési elnök.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a néptánc nem egy szórakozás, sokkal több annál.

– Persze szórakoztató is annak aki benne van, de hagyomány, tradíció, amelyet örököltünk az őseinktől. Egy olyan hagyomány, amely mindenképpen irányt mutat a mai világban is, a néptáncban benne van minden. Amikor elkezd táncolni egy kisfiú, egy kislány, egymással szemben állnak, megfogják egymás kezét, egymás szemébe néznek és kezdődik az az élet, amelynek akár nagyobbacskán is folytatódni kell. Gratulálok azoknak a szülőknek, akik támogatják, azoknak a fiataloknak akik néptáncolnak, mert egy olyan hagyományt, kulturális, művészeti műfajt visznek tovább, amelyben sokkal több van. Folytassák ezt tovább – kérte a képviselő.