Csomagolt kristálycukrot vagy burgonyát mértek, lelkesen pakolgatták a súlyokat is a TROK Bethlen Gábor Általános Iskola harmadik osztályos tanulói az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóházában az egyik hétköznap délelőtt. Nem ők voltak az egyetlenek, az interaktív mérlegkiállítást már számos osztály, csoport megnézte, és ki is próbálta Törökszentmiklóson.

A közelmúltban, a Fosztóka rendezvény napján nyílt, de azóta is igencsak népszerű a tárlat, mely a mérés módjait, eszközeit mutatja be dédszüleink idejétől egészen a napjainkig.

– A gyerekek megismerhetik, hogyan mértek szüleik, nagyszüleik vagy dédszüleik, de akár még régebbre is vissza lehet nyúlni. A mázsát, vagy akár az egy, illetve kétkaros mérleget is ki lehet próbálni – mondta Molnár Anett, az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület vezetője. Merthogy a kiállítás interaktív, a gyerekek mérhetnek is a különböző eszközökön.

– Nyilván a súlymérés és mértékváltás nem könnyű a matematikában, ezt is meg lehet itt tanulni, például kihelyezett matekóra keretében – hangsúlyozta az alkotóház vezetője.