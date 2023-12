Utánozz le egy festményt! címmel hirdetett közös pályázatot a jászberényi Terplán Zénó Középiskola és a Lehel Ifjúsági Szervezet. A kreatív kezdeményezés keretében a fiatalok híres festőművészek alkotásait gondolták újra. Nem lefesteni vagy lerajzolni kellett a választott képet, hanem annak élő szereplőivé válva fotón örökítették meg a festményen látható jelenetet. A pályázatra beküldött alkotásokat egy többtagú zsűri értékelte, az eredményhirdetésnek a téli szünet előtt az Ifjúsági Közösségi Színtér adott helyet. Az eseményen Bozsik Ferenc, a Lehel Ifjúsági Szervezet elnöke és Szabó Attila, a Terplán Zénó Középiskola igazgatóhelyettese köszöntötte a jelenlévőket, majd Deli Julianna rajztanár, a zsűri elnöke értékelte a pályamunkákat.

– Egy mű akkor hat a nézőre, ha van hangulata. Emellett kompozíciójával, színeivel is megragadja a figyelmet. Ezeket a dolgokat a fiatalok is figyelembe vették alkotásaik elkészítésénél. Jó volt látni a festmények alapján készült fotókat, mindenki igyekezett visszaadni a mű jellegzetességeit. Volt, aki a szereplők mozdulatait utánozta nagyon jól, míg más a környezetet, a kompozíciót tartotta fontosnak. A felhívásra sokan megmozdultak, volt aki egyéni és csoportos kategóriában is indult. A pályamunkák elkészítése gondos szervezést igényelt. A választott festmények a művészettörténet több évszázadát ölelik fel a román kortól egészen a 20. századi modern törekvésekig – részletezte Deli Julianna. Egyéni és csoportos kategóriában is díjazták az első három helyezettet, valamint különdíjakat is kiosztottak.

Eredmények

Egyéni kategória (középiskola):

1. Toma Dominik 10.A o. (Terplán) - Munkácsy Mihály: Anya gyermekével

2. Magócs Ramóna 10.A o. (Terplán) -XX. sz.-i magyar festő: Várakozás

3. Nagy Gergely 9.C o. (LVG) - Kmetty János: Önarckép

Toma Dominik tizedik osztályos tanuló Munkácsy Mihály Anya gyermekével című alkotását dolgozta fel, első helyezést ért el

Forrás: Terplán Zénó Középiskola Facebook-oldala

Csoportos kategória (középiskola):

1. Danyi László, Kiss Dorina, Kun Dorina, Magócs Ramóna, Sulyok Szimonetta, Száraz Vanda, Toma Dominik, Tóth Tímea 10.A o. (Terplán) Pór Bertalan: Család

2. Balázs Olivér Gábor, Danyi László, Toma Dominik, Vágány Szilveszter 10.A o. (Terplán) - Cézanne: Kártyázók

2. Nyúl Anna, Jakab Kira, Fábián Petra 12.A o. (LVG) - Artimisia Gentileschi: Judit Holofernész fejével

3. Balogh Bodza, Balla Dorka, Nagy Vivien, Frész Levente, Kocsán Lőrinc 9.N o. (LVG) -Krisztus búcsúja anyjától

Csoportos kategória (általános iskola):

1. Balázs Zille, Balázs Zselyke, olajos Kincső, Cseh Fruzsina 8.N o. (LVG) - Auguste Toulmouche: Vonakodó menyasszony

2. Orosz Marcell, Szebenyi nagy Szabolcs, Toldi Donát 8.N o. (LVG) - Kells-i kódex

3. Dezső Kincső, Szerencsés Zsombor, Horváth Kornél, Bagi Zsombor, Joó Szabina 8.N o. (LVG) - Szűzanya a gyermekkel, az angyalokkal, Szent Györggyel és Szent Teodorral