Februártól újraindítaná a színjátszó kört Törökszentmiklóson az Ipolyi Arnold Közművelődési Központ, mégpedig Kovács Szilvia, a New York-i Magyar Színház igazgatójának vezetésével. A színész-rendező két évtizedet élt New Yorkban, több mint száz filmben kapott kisebb-nagyobb szerepet, híres sztárok mellett is dolgozott. Az intézmény február 1-ig várja fogadja a 10 éven felüliek jelentkezését, színészi előképzettség nem szükséges.