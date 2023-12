A szolnoki várispánsági- és vármegyeközpont 11. századi létét egyetlen írott forrás, a garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapító- és adománylevele támasztja alá. A jelenkori Szolnok ettől a dokumentumtól eredezteti a születését. A „Szolnok 900 éves” elnevezéssel – megvalósulásaiban több évig – zajló programsorozat a városban számos építészeti beruházást, valamint kulturális rendezvényt indított el, melyek az 1975-ös esztendőre fókuszáltak. A Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola például egy nagyszabású gordonkaverseny megrendezését vállalta be. S hogy az intézmény még inkább nívót adjon az országos, „zeneiskolaiként” meghirdetett rendezvényének, ezért már az első eseményt Friss Antalról nevezte el. A névválasztásnál talán az segített, hogy a nem sokkal korábban, az 1973-ban elhunyt Érdemes Művész-díjas gordonkaművész és zenepedagógus 1963-ban emlékezetes látogatást tett és előadást tartott a Szolnok megyei Karcag-Berekfürdőn megrendezett gordonkatanárok első országos továbbképző tanfolyamán…

Az 1975-ben zajló első Országos Friss Antal Zeneiskolai Gordonkaverseny december 4-i esti megnyitója és egy díszhangverseny helyszíne a Szolnoki Szigligeti Színház volt. Már akkor is háromnapos volt a rendezvény, melynek záróakkordjáról így számolt be a Szolnok Megyei Néplap tudósítója: „...A területi döntők után ötvennégy növendék mutatta be tudását a szép számú közönség – külön öröm, hogy mindig telt ház volt – és a zsűri előtt. Megyénk különben nem először lát vendégül csellistákat. Néhány évvel ezelőtt Berekfürdőn volt az első gordonka-tanári továbbképzés, amelyen olyan kiváló előadók voltak, mint Friss Antal és Szergej Kaljanov professzor, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium tanára. Szép kezdet méltó folytatása tehát a mostani országos verseny, amely bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy több, zenét kedvelő és hozzáértéssel művelő ember legyen megyénkben….”.

Az ötvenegy évvel ezelőtti nagy sikerre való tekintettel azután az is eldőlt, hogy 1972 után Szolnok és a Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola három évente megrendezheti az Országos Friss Antal Zeneiskolai Gordonkaverseny döntőjét.

Így aztán, hasonlóan, mint az eddigiek, 2023-ban is nagy sikerrel zárult az immáron XVII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, melynek ebben az évben is, mint a legutóbbi időkben hagyományosan, a városháza Hubay Ferenc-díszterme adott helyszínt. A megnyitó meglepetése Agárdi Eszter, a Zeneakadémia doktorandusz hallgatója volt, aki 2005-ben kiemelt első helyezést ért el a szolnoki versenyen. A Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola 1975-ben indított sorozatának idei országos döntőjén tizenhét város huszonnyolc zeneiskolájának ötvenkét csellista növendéke mutathatta be hangszeres tudását. A diákok négy korcsoportban versenyeztek, értük, a családtagjaikon kívül harminchárom felkészítő tanár izgult.

– Rendkívül magas színvonalon versenyzett az országos döntőbe jutott minden tanuló – foglalta össze az ez évi rendezvény tapasztalatait értékelőjében Abonyi Katalin, a Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola igazgatója.

Korabeli képen Friss Antal (balról) és tanítványa, Onczay Csaba, aki ma már Kossuth-díjas gordonkaművész és tanár

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

– Minden korcsoportban voltak kiemelkedő produkciók és kiemelkedően tehetséges növendékek. A háromfős, Varga István elnök, valamint Agárdiné Csáki Ildikó és Kárpáti Mónika összetételű bírálóbizottság hatalmas pedagógiai tapasztalattal, szívvel és lélekkel hallgatta és értékelte a három napon keresztül zajló versenyt – számolt be róla az intézményvezető.

Az igazgató összesítette a végeredményt is. Elmondta, hogy a négy korcsoportban kiemelt első díjat három, első díjat nyolc, második díjat öt, harmadik díjat kilenc, különdíjat hét, Zeta-különdíjat két, míg a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács Különdíját egy csellista növendék érdemelte ki. A legeredményesebb felkészítő tanári díjat hat, valamint a legkiválóbb zongorakísérői díjat is hat pedagógus kapta meg.